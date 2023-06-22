Depremler sonrasında Malatya'nın içme suyu temiz çıktı

Malatya il Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Erhan Berk, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında 11 bin 582 kaynaktan numune alındığını belirterek, "Su kaynaklarımızda mikrobiyolojik ve partikül olarak herhangi bir problemimiz yok” dedi.

İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen basın toplantısında deprem sonrasını değerlendiren Sağlık İl Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Erhan Berk, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından yaşanan suda çamurlaşma üzerine 11 bin 582 kaynaktan numune alınarak, ölçüm yapıldığını ifade etti. Düzenli olarak ölçümlerin sürdüğünü ve salgın hastalık yaşanmadığını belirten Sağlık Müdürü Berk, "Haftanın 7 günü çevre sağlığı ekibindeki arkadaşlarımız bu işi takip ediyor. Mikrobiyolojik olarak da 2 bin 763 takip yaptık. Su kaynaklarımızda mikrobiyolojik ve partikül olarak herhangi bir problemimiz yok. Ama uzun süreli bir çamurlanma olduğu için şebekede ya depolarda ciddi bir tortu birikimi oldu. Şu anda musluklarda çamurlu su akmasının nedeni kaynaklardan gelen sudan kaynaklanmıyor. Tamamıyla şebeke veya kendi su depolarından kaynaklanıyor. Burada özellikle istirhamımız şudur. Şebekeden çamur ya da tortu kalmaması için MASKİ konu ile ilgili gerekli tahliyelerini yaptı. Bununla ilgili özellikle binalardaki, sitelerdeki, iş yerlerindeki su depolarının temizlenmesi gerekiyor. Çok şükür şebekemizde bugün olarak mikrobiyolojik bir sıkıntımız yoktur. Özellikle şebekedeki suyun ve depoların temizlenmesi ile daha sağlıklı bir suya erişebileceğimizi öngörebiliriz” dedi.

Depremlerin hemen ardından sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini hatırlatan Berk, “Sağlık çalışanları olarak ilk deprem itibariyle bütün hastanelerimiz açıktı. Aynı şekilde hizmetlerine devam ettiler. Gerek polikliniklerde gerek acil serviste herhangi bir hizmet sıkıntısı yaşanmadı. 112 acil sağlık hizmetleri olarak da bir merkezimizde, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerimizde hastanelerimiz açık olarak hizmet vermeye devam etti. Hiçbir hastanemizde ve acil servislerimizde sorun yaşamadık” dedi.

Elazığ'dan gelen destekle birlikte toplam 90 ekibin yaralılara müdahale ettiklerini ifade eden Müdür Berk, “Malumunuz bu deprem bütün vatandaşlarımızda olduğu gibi sağlık çalışanlarımızı da çok etkiledi. Ama biz geçen 4.5 aylık sürede faaliyetlerimizi normale dönüştürme yolunda çabalar sarf ettik. İnşallah Allah nasip ederse 3 Temmuz itibariyle hastanelerimiz 6 Şubat depremi öncesinde dönmüş olacak” ifadelerine yer verdi.

Şuanda sadece Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tadilatın devam ettiğini belirten Berk, ay sonu itibariyle burada da çalışmaların tamamlanacağını ve hastanenin hizmete devam edeceğini söyledi. Malatya'daki tüm hastanelerin depreme dayanıklı yapıldığını ve dolayısıyla hiçbir hastanede ağır hasar yaşanmadığını belirten Berk, “Sadece Pütürge Devlet Hastanemizde bir tedirginlik olduğu için, ilk anda bir taşıma olayı oldu ama İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümündeki görevlilerin yaptığı performans ölçümüyle herhangi bir problemin olmadığı, herhangi bir sıkıntının olmadığı tespit edildi. Onun üzerine tadilat işlemlerine başlıyoruz inşallah tekrar kötülüğe devlet hastanemiz yakın süreçte eski yerine geçecektir” ifadelerine yer verdi.

Deprem nedeniyle kentte randevu sisteminin de askıya alındığını ancak Temmuz itibariyle yeniden MHRS sistemine geçileceğini belirten Berk, “Bu demek değildir ki MHRS'den randevu alamayan gelip muayene olamayacak. 3 Temmuz'dan sonra da randevusu olmayan vatandaşlarımıza da tedavi hizmetlerini vereceğiz” dedi.

Deprem sonrası hastanelerin yanı sıra çadır ve konteynerlerde de gerekli sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sunulduğunu aktaran Berk, depremden bu yana düne kadar 813 bin 187 vatandaşa, 1. basamakta ise 209 bin 834 kişiye sağlık hizmeti sunulduğunu kaydetti.

Müdür Berk, suda yaşanan çamurlaşma sonrası 11 bin 582 kaynaktan numune ölçümleri yaptıklarını belirtti.

Müdür Berk, bugüne kadar 350 sağlık çalışanının konteynerlere yerleştirildiğini hatırlatarak, bu sayıyı yakın zamanda 500'e çıkaracaklarını söyledi. Depremde Malatya'da 12 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini belirten Berk, “Allah bütün depremde hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Personelimize de rahmet diliyorum. Sahada olan 3 ambulansımızda enkaz altında kaldı. Bu konuda çok şükür herhangi bir çan kaybımız olmadı" diye konuştu.