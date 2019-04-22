Depremlerle sarsılan Arguvan'da binalar güçlendirilecek

Son günlerde art arda depremlerle sarsılan Arguvan'da düzenlenen iskan değerlendirme toplantısında mevcut bina stoklarının modernize edilmesi ve güçlendirilmesi noktasında atılacak adımlar konuşuldu.

İlki Arguvan Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantının ikincisi Arguvan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ilgili mahalle muhtarlıkları, daire amirleri, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İskan Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Şahin “Mahallelerimizde bulunan evlerin çoğunun kerpiçten olması, herhangi bir mühendislik faaliyeti almadan yapılması normal şiddetteki bir depremde bile evlerimizde ufak tefek hasarlara sebep olmaktadır. Bundan dolayıdır ki evlerimizi günün şartlarına uygun bir şekilde modernize etmek gerekmektedir” dedi.

Toplantıda ilgili kanunun bahsi geçen maddelerince mevcut bina stoklarının modernize edilmesi ile alakalı mahalle muhtarlıklarına bilgilendirme yapıldı. Kanun kapsamında iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, neler yapılacağı detaylı bir şekilde konuşuldu. Toplantı sonunda ilgili muhtarlıklardan Kaymakamlığımıza, kanun kapsamında ilgili işlemlerin başlatılması için dilekçeleri alındı.