Depremzede çocuklar aileleriyle birlikte vakit geçirdiler

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Malatya'da yaralar sarılmaya devam ediyor.

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından Malatya'da kurulan konteyner ve çadır kentlerde yaşayan depremzede çocuklar ve aileleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde kurulan Gezen Sinema tırı büyük ilgi görüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen; çadır kentler ile konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla açık alanda kurulan Gezen Sinema Tırında, Türk sinemasından sevilen filmler beyaz perdeye yansıtılıyor. İlk olarak Malatya Teknokent Konteyner Kent'te ‘Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' ve ‘Neşeli Günler' isimli filmlerin gösterime sunulduğu etkinliğin ardından Şeker Fabrikası Çadırken'te ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe' isimli filme yer verildi.

Gösterimlerine devam edecek olan Sinema tırı daha sonra MAŞTİ'de bulunan çadır kentte, gelecek programlarında ise Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde bulunan konteyner kentlerde perde açarak, faaliyetlerine devam edecek.