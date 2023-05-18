Depremzede öğrenciler dereceye girmek için yarıştı

Türkiye'de her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Battalgazi Belediyesi ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından özel bir etkinliğe imza atıldı. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde evleri ağır hasar gören ve Teknokent alanında kurulan konteynerlerde kalan depremzede öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla Gençlerarası Atletizm Yarışması düzenlendi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan yarışmada depremzede öğrenciler bir yandan eğlenerek spor yapma olanağı bulurken diğer yandan da dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Teknokent alanında gerçekleştirilen ve 150 öğrencinin katıldığı yarışmanın sonunda ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren depremzede öğrenciler, hediyelerini Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'ın elinden aldı. Depremzede öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Güder, dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Ödül töreninde konuşan Başkan Güder, “6 Şubat'ta yaşadığımız depremden olumsuz etkilenen öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenlediğimiz etkinliğe katılan Türkiye'nin aydınlık yarınları olan öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. Güzel ve özel bir yarışma oldu. öğrencilerimizin azda olsa yüzünü güldürebildiysek bu bize yeter. Gençlerimizin bizim başımızın tacı ve her daim onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.