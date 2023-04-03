Depremzede öğrenciler LGS'ye istedikleri ilde girebilecek

Uzunca aradan sonra yüzyüze eğitim-öğretimin başladığı Malatya'da öğrencilerin heyecanına ortak olan Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesinden Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilerin istedikleri il ve ilçeden sınava katılabileceklerini söyledi.

6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası eğitim-öğretimin ara verildiği Malatya'da bugün itibariyle hasarsız 156 okulda eğitim-öğretim başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eğitimin başladığı okullardan biri olan Battalgazi ilçesinde bulunan Şehit Aytaç Altunörs İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada öğrenci ve öğretmenler ile sohbet eden Bakan Özer, deprem sonrası normalleşme adına Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü önlemlerini aldıklarını söyledi.

Okullar kapalıyken çadır kent ve konteyner kentlerde öğrencilere her türlü desteğin sunulduğuna da dikkat çeken Bakan Özer, deprem bölgesinde 3 kademeden oluşan eğitim sistemine geçtiklerini söyledi. İlk olarak Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da eğitim-öğretimin 1 Mart itibariyle başlatıldığını belirten Özer, sonrasında ise Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de 13 Mart itibariyle okulların açıldığını söyledi.

"Malatya'da artık eğitim-öğretimin başlamadığı ilçe bulunmuyor"

Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da ise 27 Mart itibariyle kademeli olarak bazı ilçelerde eğitim-öğretime başlanıldığını belirten Bakan Özer, Malatya'da ise bugün itibariyle tüm ilçelerde eğitimin başladığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespiti tamamlanan 156 okulda eğitimin başladığını belirten Özer, “Malatya'da artık eğitim-öğretimin başlamadığı ilçe bulunmuyor. Ama özellikle bakanlık tarafından sağlam raporu verilen okullara öncelik veriliyor. Bugün de eğitimin başladığı bir okuldayız. Öğrencilerimiz çok mutlu, öğretmenler büyük bir heyecan duyuyor. Biz eğitimde ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirebilirsek bölgede, çünkü eğitim sektörü çevresinde birçok sektör de var. Öğrencilerimizin öğretmenleri ile bir araya geldi. Hayatın normalleşmesi için her türlü seferberliği yaptık” dedi.

"129 bin öğrenciye LGS, YKS hazırlanma desteği sağlıyoruz"

Bakanlık olarak deprem bölgesindeki öğrencilere kitap ve kırtasiye desteği de sağladıklarını ifade eden Bakan Özer, Malatya'da 5 ilçede artık taşımalı eğitim sisteminin olacağını söyledi. Yine bölgede 8. ve 12. sınıflar için de YKS ve LGS sınavları öncesi çok ciddi destek verildiğini belirten Özer, “3 bin 25 noktada 129 bin öğrenciye LGS, YKS hazırlanma desteği sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Öğrencilerimiz istedikleri illerde ve ilçelerdeki okullarda sınava girebilecekler"

Liselere Geçiş Sınavı için başvuruların da bugün başladığını ve 13 Nisan'a kadar süreceğini hatırlatan Bakan Özer, “Bölgedeki öğrencilerimiz istedikleri illerde ve ilçelerdeki okullarda sınava girebilecekler” dedi.

Özer, bu süreçte fedakarca çalışan eğitim camiasına da teşekkür etti.