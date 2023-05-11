Depremzede öğrencilere trafik eğitimi

Malatya’da polis tarafından depremzede öğrencilere trafik kuralları ve güvenliği eğitimi verildi.
Malatya'da polis tarafından depremzede öğrencilere trafik kuralları ve güvenliği eğitimi verildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince konteyner kentlerde öğrenim gören depremzede öğrencilere yönelik trafik kuralları ve güvenliği eğitimi verildi.
Trafik ekiplerin trafik kazalarının asgari düzeye indirilmesi ve trafik güvenliğine yönelik bilincin artırılması amacıyla sorumluluk alanı genelinde bilgilendirme ve denetim hizmetleri aralıksız devam edeceği bildirildi.