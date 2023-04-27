Depremzede ustalar “ayakta kalmak” için direniyor

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından bir çok zanaat ustası kent dışına çıkış yaparken geride kalanlar ise ayakta kalmak için direniyor.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da zanaat ustalarında işyerleri ile evleri hasar gördü. Depremler sonrası çok sayıda usta kent dışına çıkış yaparken geride kalanlar ise ayakta kalmak için direniyor.

Depremlerde ev ve işyerleri hasar alan 60 yaşındaki sıcak demir ustası Yusuf Bayyiğit her şeye rağmen mesleğini Malatya'da sürdürmeye kararlı olduğunu belirterek kent dışına çıkış yapan ustalara kente geri dönmeleri için çağrıda bulundu.

“Büyük bir yıkıma şahit olduk”

Türkiye'nin tek ‘Şam çeliği' ustası durumunda olan Yusuf Bayyiğit depremler sonrası kentten hiç ayrılmadığını kaydederek,” 50 yıldır sıcak demir işi ile uğraşıyorum. 6 Şubat depremlerini bizlerde Malatya'da yaşadık. İki deprem sonrası meydana gelen üçüncü depremde Malatya'daydık kentten hiç ayrılmadık. Depremin korkunçluğunu anlatmakla olmaz yaşamak lazım. Malatya'nın geneline baktığımızda çok büyük bir yıkıma şahit olduk. Esnaf ve sanatkarların çalışmalarını gerçekleştirdikleri mekanların çok bir büyük bölümü ya yıkıldı yada kullanılmaz hale geldi. Bundan sonraki süreçte neler olacak hep beraber göreceğiz” dedi.

“Malatya'da güzel şeyler olacak”

Kayıp olmaya yüz tutan bir çok meslek temsilcilerinin depremler sonrası kenti terk ettiğini belirten Bayyiğit, “Malatya gibi illerde geçmişten günümüz gelen kadim değimiz meslekler vardır. Bu meslek grupları depremlerde etkilendi. Kayıp olmaya yüz tutan bir çok mesleklerin temsilcileri esnaf ve zanaatkarlarımız iş yerleri ile evleri yıkılmasından dolayı maalesef ilimizi terk etmek zorunda kaldı. Bu insanlarımızın gittikleri şehirde mesleklerini sürdüre bilmelerini mümkün olarak görmüyorum. Bizlerinde işyerleri ve evleri depremlerde hasar aldı ama kent dışına çıkmadık depremin ilk gününden itibaren Malatya'dayım. Malatya'ya yeniden yapılanma adına çakacağımız bir tek çivinin bile öneminin büyük olduğunu düşünüyorum. Bu noktada ilimizi depremzede olarak terk eden esnaf ve zanaatkarlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Malatya'da çok güzel şeyler olacak, geçici barınma ve işyerleri kuruluyor buralarda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına söyleyebilirim ama isteseler çalışmalarını sürdürürler en azında mesleklerinin kayıp olmaması adına bir çabaları olur illaki bir şekilde ekmeklerini kazanırlar” ifadelerini kullandı.

“Takımlarımı toplayarak ağabeyimin yanına geldim”

Depremlerde işyeri yıkılan sıcak demir ustası Aydın Bayyiğit ise “Bakırcılar Çarşısı'nda işyerim vardı depremde yıkıldı evimde ağır hasar gördü. Bende takımlarımı toplayarak ağabeyin Özsan Sanayi Bölgesi'ndeki işyerine geldim. Eksik kalan işlerimi tamamlamaya çalışacağım Malatya kötü bir felaket yaşandı kent merkezi tamamen yıkıldı. Bundan neler bilmiyorum. Burada işime devam edebilirim ama burasıda şehir merkezine uzak mesafede işyerimin burada olması sıkıntılı olur“ diye konuştu.