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Depremzedeler için çadır kuruldu

Malatya’nın Pütürge ilçesinde depremden zarar görenler için çadır kuruldu.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde depremden zarar görenler için çadır kuruldu.


Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 Haziran günü AFAD verilerine göre saat 21,06'da yaşanan 5,0 şiddetindeki depremde can kaybı ve yaralanma olmazken, Pütürge ve Kale ilçelerinde 7 mahalle 20 evde ağır hasar olduğu açıklanmıştı.


Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Pütürge'de meydana gelen depremin hemen ardından, evleri ağır hasar gören vatandaşların barınma amaçlı çadırları Jandarma personeli tarafından kuruldu.

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