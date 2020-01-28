Malatya'da, depremzedeler için Psiko-Sosyal Müdahale ekibi oluşturuldu.

Elazığ Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de meydana gelen depremin Malatya'da da güçlü bir şekilde hissedilmesi ve etkilenmesi nedeniyle, deprem sonrasında Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı başkanlığında Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürleri ve Rehber Öğretmenlerden oluşan Psiko-Sosyal Müdahale Ekibi oluşturuldu. oluşturulan ekip, Doğanyol ve Pütürge'deki depremzede çocuklara ve ailelerine destek verileceği belirtildi. Deprem sonrasında sahada ve okullarda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Psiko-Sosyal Müdahale ekibi, meydana gelen depremden sonra travma yaşamış ailelere ve çocuklara nasıl bir destek sunulacağı masaya yatırıldı. İhtiyaç duyulması halinde ekibimiz sahaya inerek gerekli çalışmaları yapacaklar" dedi.

Tatlı ayrıca, Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün, Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), AKUT ekip üyeleri ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde çalışmalar gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Deprem felaketinin hemen sonrasında ilimiz merkezi ve ilçelerimizdeki hasar görmemiş bütün okullarımız 24 saat esasına uygun olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın hizmetine açılmış, halen istifadelerine devam edilmekte olup, sıcak çorba ve çay ikramı gerçekleştirilmektedir İl Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir" diye konuştu.