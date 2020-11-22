Depremzedeler için yapılan Gelincik Tepesi konutlarında çalışmalar sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin, 24 Ocak'ta yaşanan Elazığ Sivrice depreminin ardından, Malatya'da TOKİ Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Orduzu bölgesi Gelincik Tepe mevkiinde yapılan 1.500 konutun bağlantı yolları ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Orduzu Bölgesinin, 1/1000 ve 1/5000'lik imar planlarının tamamlanması sonrasında Orduzu Gelincik Tepesi'nde yapımı devam eden konutların Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre entegrasyon sağlaması için ilgili bağlantı yol akslarının kamulaştırılması süreci devam ediyor. Vatandaşlara ait olan ve yol aksında kalan arazilerin üzerindeki enkaz ve ağaç bedelleri tespit edilerek ödenmeye başlandı. Gelincik Tepesi'nde devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Değerlendirme toplantısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, ilgili firma yetkilileri ile birlikte şube müdürleri de katıldı.

Gelincik Tepesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili gerçekleştirilen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, yapılan çalışmaların bahar dönemine kadar tamamlanacağını belirtti. Okyay, “24 Ocak Elazığ Sivrice depreminden sonra TOKİ Başkanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Gelincik Tepesi'ne yapılan 1.500 konutun şehirle ve alt merkezle entegresini sağlamak açısından belediyemiz tarafından bağlantı yollarının kamulaştırılma çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede yaptığımız kamulaştırma çalışmalarından sonra müellif firmada yol çalışmalarına başladı. Şuan ihata duvarları ve istinat duvarları çalışmalarına başlanıldı. En kısa zamanda inşallah bahar dönemine kadar yollarımızın imalatları tamamlanmış olacak. Bu bölgede yaşam başladığı zaman ulaşım problemleri de Büyükşehir Belediyemiz tarafından, ilgili müellif firma tarafından ve TOKİ Başkanlığı tarafından çözülmüş olacak. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına, işlerini kolaylaştırmak adına elimizden gelen çabayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda gösteriyoruz. Bizlerde vatandaşlarımızın mağdur olmamaları açısından gerek üzerindeki enkaz bedelleri olsun, gerek yol kamulaştırma bedelleri olsun, gerek arsalarının, bahçelerinin yol aksında kalan kısımlarının bedellerini ödeme açısından gerekli çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yapılan çalışmaların bölgeyi kullanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Gelincik Tepesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili müellif firma yetkilisi Serhat Bahadır ise “TOKİ Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 120 gün gibi kısa bir süre içerisinde inşallah Gelincik Tepesi yollarını tamamlamayı düşünüyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızda Sayın Başkanımıza ve Malatya Büyükşehir Belediyesine bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.