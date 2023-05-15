Depremzedelere evlerinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Malatya'da depremzedelere ait ev ve işyerlerinde hırsızlık yapan 3 zanlı polis tarafından yakalandı.

Malatya'da depremler sonrası boşaltılan ve hasar alan ev ve işyerlerinde 17 adet su sayacı ele çaldıkları tespit edilen 3 zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından kent merkezi Aslanbey Mahallesinde yapılan denetimlerde ise 1 tabanca, 1 pompalı tüfek çeşitli ebatlarda çok sayıda fişek, 78 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ile 24 bin 200 TL ele geçirildi.

Olaylarla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.