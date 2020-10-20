Depremzedelere konut müjdesi

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı 5 mahalle muhtarlarıyla bir toplantı düzenleyerek, bu mahallelerdeki sorun ve sıkıntıları masaya yatırdı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli, Bulutlu, Düzyol, Kamıştaş ve Çolaklı Mahallesi muhtarlarıyla bir araya gelerek, mahallelerdeki sorun ve sıkıntılar masaya yatırıldı. Battalgazi Belediyesi'nde düzenlenen Milletvekili Çalık ve Başkan Güder ile birlikte Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Malatya Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mustafa Türker, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Biter, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve 5 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda, bu mahallelere yapılacak olan deprem konutlarının yer tespiti üzerine istişarelerde bulundu.

"Vekilimize ve başkanıma şükranlarımı sunuyorum”

Gerçekleştirilen toplantı ile sorunların çözüldüğünü aktaran Bulutlu Mahalle Muhtarı Fazlı Özcan, “Battalgazi Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde buradayız. Mahallelerimizdeki sorunları vekilimize ve başkanımıza ilettik, istişare yaptık. Vekilimiz TOKİ Başkanıyla da sorunumuzu görüştü. Biran önce sorunun çözülmesi noktasında çalışmaların başlamasına karar verildi. Ben başta bu toplantıyı düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e ve Öznur Çalık vekilimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

"Sorun vatandaşların uzlaşmazlıktan kaynaklı”

5 mahalle muhtarıyla istişare toplantısı düzenlediklerini ve bu mahallede yapılacak olan deprem konutlarına kısa süre içinde yapılacağını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “AK Parti MKYK üyemiz ve Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık hanımefendi ile birlikte Belediyemizde 5 mahalle muhtarımız ile bir araya geldik. Özellikle depremden sonra bazı mahallelerde konut yapımında gecikmeler oldu. Bunun sebebi bazı vatandaşlarımızın yaşadığı uzlaşmazlıktan kaynaklı. Amacımız depremden etkilenen mahallelerimizde biran önce konutların yapımına başlanmasıdır. Bazı mahallelerimizde konutlar yapıldı, bazılarında ise yapımı devam ediyor. Bizde bugün bir araya gelerek neler yapabiliriz onu konuştuk. Vekilimiz sorunu iletmek için TOKİ başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmede şuan 4800 tane konutun Malatya'da ihalesinin yapıldığı ama biraz önce ifade etmiş olduğumuz gibi gerek yol problemleri gerek yer tahsis noktasında oluşan sıkıntılardan dolayı bazı konutların yapımına başlanılmadığı aktardı. Özellikle köyde konut istemeyen hak sahiplerine şehirde de gelincik tepesi diye belirtmiş olduğumuz yerde yapılan konutlardan da hak sahibi olacağı konusunda görüş alış verişinde bulunduk. İnşallah kısa süre içinde de bu konutların yapımına başlanılacak” dedi.

"Mahallelerimizin sorunlarını konuştuk”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara selamlarını ileterek sözlerine başlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Öncelikle 19 Ekim Muhtarlar gününü canı yürekten kutluyorum. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok kıymetli muhtarlarımıza selamlarını iletmek istiyorum. Muhtarlarımızın sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi çok önemliydi. Bugün deprem esnasında evleri hasar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için Battalgazi Belediyemizde bağlı Pelitli, Bulutlu, Düzyol, Kamıştaş ve Çolaklı Mahallelerinin muhtarlarıyla bir toplantı daha yaptık. Mahallelerimizin sorunlarını konuştuk. Deprem sürecinden sonra çok önemli bir yol kat ettik. Hasarlı evler yıkıldı, enkazlar kaldırıldı. Tespit edilen yerlere evlerimiz yapılmaya başlandı. Örnek olarak Bulutlu mahallemizde şuan 20 tane evimiz yapıldı. Diğer mahallelerimizde yer tespiti ile ilgili sorunlar bertaraf edildi. İhaleler yapılmış evlerimiz inşa edilecek. TOKİ başkanımızı aradık. İnşallah en kısa zamanda Pelitli, Bulutlu, Düzyol, Kamıştaş ve Çolaklı Mahallelerimizde evlerimizin inşası yapılacak. Bizlerde inşallah vatandaşlarımızın yeni evlerinde birer çaylarını içeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.