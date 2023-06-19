Depremzedelere toplamda 110 bin paket yardım dağıtıldı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete sunulan Emanet Çarşısı, 6 Şubat depreminden sonra yurt içi ve yurt dışından gönderilen yardım malzemelerinin depremzedelere ulaştırılmasında etkin bir rol üstlendi. Yeşilyurt Belediyesi ile Kızılay işbirliği neticesinde, gelen yardım malzemeleri paketlenerek doğru ve planlı bir çalışma modeliyle yardım kartı dağıtılan depremzedelere teslim edildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6 Şubat günü meydana gelen depremlerin ardından Emanet Çarşıda 59 bin 601 adet hijyen kolisi, 25 bin 553 bin adet gıda kolisinin yanı sıra 11 bin 623 adet çocuk kolisinin dağıtımının yapıldığını açıkladı. Toplamda 110 bin 257 adet yardım kolisinin dağıtımını yaptıklarını söyleyen Başkan Çınar, “Yaşanılan büyük depremlerin ardından şehrimizdeki depremzedelerimizin temel ihtiyaçlarının giderilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Kadim medeniyetimizin temelinde yer alan paylaşma ve dayanışma ruhundan aldığımız güçle birlikte hemşehrilerimizin yanında yer almayı ilke haline getirdik.6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremlerin ardından Türk Kızılay ile işbirliği yaparak yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların dağıtımını Emanet Çarşımızda gerçekleştirdik. Bölgenin en büyük yardım merkezlerinden bir tanesi olup alanında uzman isimlerin koordine ettiği bu merkezimizde hem kendi personelimiz hem de Kızılay'ın gönüllü çalışanlarının koordineli çalışmaları neticesinde Şubat ile Haziran ayları arasında toplamda 110 bin 257 adet yardım paketini depremzedelere teslim ettik. Deprem yaralarını el birliğiyle sarmak için bugüne kadar yaptığımız hizmetlere bundan sonrada aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.