İhlas Haber Ajansı

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Depremzedelerin evlerine dadanan hırsızlar yakalandı

Malatya’da depremzedelerin evlerinde çok sayıda su sayıcı çaldığı tespit edilen iki zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da depremzedelerin evlerinde çok sayıda su sayıcı çaldığı tespit edilen iki zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde devriye attıkları esnada bir binada su sayaçlarını yerinden sökmek suretiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 zanlıyı gözaltına aldı.


Zanlıların yapılan üst aramasında çantalar içerisine gizlenmiş 29 adet su sayacı ele geçirilirdi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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