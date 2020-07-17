Derebeylerinden takımlarına destek

Yeni Malatyaspor'un bu sezon ligde aldığı sonuçlar ve puan tablosundaki yeri taraftarını oldukça üzüyor.

Sarı kırmızılıların taraftar grubu Derebeyleri, yaptığı açıklamayla takımlarının ligde oynayacağı kritik Ç.Rizespor müsabakası öncesinde destek mesajı verdi.

Derebeyleri adına yapılan açıklamada, “Belli ki bu sezonu uzun yıllar unutamayacak Türkiye. Korona virüs, deprem gibi felaketlerle boğuşurken, sosyal aktivite ya da hobi olarak gördüğümüz alışkanlıklarımıza motive olmak pek mümkün olmadı. Ama mecburiyetten ligimiz oynatıldı. Uzaktan da olsa takımımızın yanında olmaya azami gayret gösterdik. Şimdi geldik ligin son 2 maçına. Takımımızın bulunduğu pozisyon elbette ki iç açıcı değil. Fakat biz hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Onlarda kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmasınlar. Bizler her türlü sonuçta takımımızın yanında olduk. Futbolcu kardeşlerimiz son iki karşılaşmada ellerinden geleni yapıp, bizim en büyük sevdamıza sahip çıksınlar. Malatya olarak güzel sonuçlar alıp kurban bayramı öncesi bizlere bir bayram daha yaşatsınlar. Şimdi önümüzde zorlu bir Rize müsabakası var. Maçın sonucunu elbette ki şimdiden kestirmek zor. Fakat şunu çok iyi biliyoruz ki bu takım, bu futbolcular yine elinden gelenin en iyisini yapmak için terinin son damlasına kadar mücadele edecektir” ifadelerine yer verildi.