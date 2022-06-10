Dereceye giren iletişimcilere plaket

İletişim Fakültesinde düzenlenen plaket ve hediye törenine, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mevlut Akyol ile Doç. Dr. Sadık Çalışkan, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Çekiç Akyol, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Aycan, Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış Yılmaz ve dereceye giren öğrenciler katıldı.

Plaket takdimi sırasında konuşan Dekan Prof. Dr. Ahmet Yatkın, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek “Fakültemizde mezun olan öğrencilerimizden dereceye girenlerin mezuniyet törenini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Aklın, bilimin ışığı yollarını aydınlatsın, yolları bahtları açık olsun” dedi.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Aycan da, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü olarak bu sene ilk mezunlarını verdiklerini belirterek “Öğrencimiz Figen dereceye girdi. Bölüm birincisi olarak bitirdi. Fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Başta bölümdeki tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Mezunların da yolunun açık olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Çekiç Akyol ise

“2021-2022 eğittim öğretim yıllının mezunlarını verdik. Bölüm birincisi ve ikincisi arkadaşlar aynı zamanda fakülte birincisi ve üçüncüsü oldular. Bugün onlara dereceye girdikleri için plaket ve hediyeleri verildi. Onları Üniversitemizden uğurluyoruz, iş yaşamında inşallah yoları açık olur. Her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencisi Nursel Öztürk fakülte birincisi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğrencisi Figen Güneş fakülte ikincisi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencisi Zeynep Zübeyde Çelebi ise fakülte üçüncüsü olarak İletişim Fakültesi 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde mezun oldu.