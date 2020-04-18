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Derenin karşı yakasında yaşayanlara ekmek böyle ulaştırıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Malatya’da, vatandaşın ekmeği dere arasında poşetle vatandaşa atılıp ihtiyacı böyle ulaştırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Malatya'da, vatandaşın ekmeği dere arasında poşetle vatandaşa atılıp ihtiyacı böyle ulaştırıldı.


İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinden Malatya'da da ihtiyacı olan vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu taleplere yetişiyor.


Sokağa çıkma kısıtlama kapsamında vatandaşların ihtiyaçları Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.


Bir vatandaş, ekmeğe ihtiyaçları olduğunu Vefa Sosyal Destek Grubu'na bildirdi. Ancak vatandaşa ekmeği ulaştırmak için, ilkbahar yağmurlarından çoşan dere yatağı karşısına geçmenin zor olduğunu gören Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, poşetin içindeki ekmeği derenin karşı tarafına atarak vatandaşa ulaştırması dikkat çekti.

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