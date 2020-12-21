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Derginin ilk sayısı Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e verildi

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği tarafından yayımlanan derginin ilk sayısını Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’e sunuldu.

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği tarafından yayımlanan derginin ilk sayısını Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'e sunuldu.


Başkanı Adil Gevrek'i kulüp tesisilerinde ziyaret eden Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetimi, derneğin çıkardığı ‘Derebeyleri' isimli dergiyi Gevrek ile birlikte inceledi.


Kaya, burada yaptığı açıklamada, “Takımımız bu sezon yoluna oldukça iyi bir şekilde devam ediyor. Biz dernek olarak en zor zamanda olduğu gibi bu sezon da takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Biz hiçbir zaman iyi gün taraftarı olmadık. Bu anlamda geçen sezondan gerekli deneyimi alarak bu sezon iyi işler yapan kulübümüzü ve yönetimimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

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