Derme Deresi ikinci etap çalışmaları start alacak

Battalgazi'nin değerine değer katacak olan ve 1.etap çalışmalarının devam ettiği ‘Derme Deresi' projesi hakkında Devlet Su İşleri (DSİ) 9.Bölge Müdürü Mahmut Dündar'ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Derme deresi projesindeki 2.etap çalışmaları daha hızlı ilerleyecek” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğüne atanan Mahmut Dündar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Battalgazi'de devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Müdür Dündar ile istişarelerde bulunan Başkan Güder, devam eden Derme Deresi Islah Projesi'nin 1.etap çalışmasında bazı nedenlerden dolayı gecikmelerin olduğunu hatırlatarak, 2.etap çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi gerektiğinin altını çizdi. Belediye Başkan Yardımcılarının da katıldığı ziyarette Başkan Güder, Müdür Dündar'a Malatya kayısısı hediye etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yapmış olduğu bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Derme Deresi 1. etap çalışmalarının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. 2. etapta düşünülen dere ıslahı ile ilgili de projenin de koordineli bir şekilde hazırlanıp yatırım programına alınarak ihalesinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirten Dündar, şunları söyledi:

“Bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmaların tamamında Osman Güder başkanımız ve ekibi de çalışmalarda kendilerine düşen işleri yerine getiriyorlar. 1 Etapta kamulaştırma kaynaklı gecikmeler yaşandı. Buna pandemi ve depremde eklenince gecikmeler yaşandı. Bu süreyi telafi etme anlamında 2. Etapta projelerimizi hazırlarken, aynı sıkıntılarla karşılaşmamak adına proje üzerinde çalışan birimlerimize gerekli talimatlar verildi. Bu süreci Battalgazi Belediyemiz ile birlikte gerekli koordinasyonu sağlayarak, bir sıkıntı yaşamadan hızlı bir şekilde ıslah çalışmamızı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu koordineli çalışma sürdüğü müddetçe sorunları daha hızlı aşarız. Osman Güder başkanımızı gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Başkanımız ve ekibine şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum."

Kurumlar arası istişareye büyük önem verdiklerini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise doğal afetlerden kaynaklı son dönemlerde ciddi sorunlar yaşandığını anımsatarak “Bu tür sorunları Malatya'mızda yaşamamak için önlem almamız gerekiyor. Sorun yaşayabileceğimiz yerlerden biri de Derme Deresi” dedi.

Derme Deresi projesinin yaklaşık 1 yıldır takip edilen bir proje olduğunu belirten Güder, “Şuan bu projenin 1. etabı Battalgazi'mizde sürüyor. 2. etap çalışmaları hakkında istişarelerde bulunmak amacıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik. Derme deresi projesindeki 2.etap çalışmaları daha hızlı ilerleyecek. Amacımız Belediye olarak Derme Deresi'nin 8 kilometresini de ıslah ederek, taşkın oluşabilecek suların tahliyesine katkıda bulunmasıdır” ifadelerine yer verdi.

İstişareler sonucunda en güzel çalışmayı vatandaşlara sunmak için ortak çalışmaların devam edeceğini belirten Güder, “Birlikten kuvvet doğar mantığıyla vatandaşımıza layık oldukları en güzel çalışmaları yapmak için elimizden ne geliyorsa ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kurumlar arası istişarelere çok önem veriyoruz. İnşallah Rabbim'in de inayeti ile daha güzel bir Battalgazi inşa etmek bize nasip olur” diye konuştu.