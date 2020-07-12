Derme Deresi'nde ıslah çalışmaları başladı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in vizyon projeleri arasında yer alan Derme Deresi Islah Projesi'nde çalışmalar başladı. Güder, “Proje ile biz o bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz, bütün amacımız budur” dedi.

Daha yaşanabilir bir Battalgazi inşa etmek için çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in vizyon projelerinden bir tanesi olan Derme Deresi Islah Projesi'nde çalışmalar başladı. Etaplar halinde yapılacak olan Islah çalışmaları ile Derme Deresi gün yüzüne çıkarılarak, bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi hedeflenmekte. Battalgazi'nin geleceğine damga vuracak projenin ıslah ve peyzaj çalışmaları aynı anda yürütülecek.

Muhtarlardan Güder'e teşekkür

Derme Deresi'nde başlayan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür eden Şehirfevzi Mahalle Muhtarı Sami Cengil, “Başkanımız Osman Güder'in gayretleri ile Derme Deresi Islah çalışması başladı. Başkanımızdan Allah razı olsun. Buradaki çalışmalar bittiği zaman bölgemiz bir cazibe merkezi haline gelecek ve daha da değer kazanacaktır. Osman Güder Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Derme Deresi projesinin tamamlandıktan sonra Malatya ve Battalgazi'ye gurur kaynağı olacağını ifade eden Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayas ise, "Uzun süredir bu yapılacak çalışmayı bekliyorduk. 31 Mart seçimlerinde Osman Güder Başkanımızın aday olmasıyla Derme Deresinin ıslahı ile ilgili söz almıştık kendisinden. Başkanımızda göreve geldiği ilk günden itibaren bu zamanda kadar üstün gayretler ve çabalarını ortaya koyarak ilgili yerlerle bire bir görüşmeler yaptı ve çalışmalar başladı. Battalgazi Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum. Bu proje tamamlandıktan sonra Taştepe mahallemiz, Şehitfevzi mahallemiz ile Selçuklu mahallemiz değer kazanacaktır. Malatya'mız ve Battalgazi'ye gurur kaynağı olacaktır bu çalışmalar” ifadelerini kullandı.

“Proje büyük bir proje, üzerinde çok çalışmamız lazım”

İsmi Malatya ile özdeşleşmiş ve türkülere konu olmuş Derme Deresi'ndeki ıslah çalışmalarının başladığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi ilçemiz doğuda ve güneyde dağlarla çevrili bir alanda yer almakta. Baktığımızda Battalgazi'mizin tek gelişme alanı kuzey bölgesidir. Belediye Başkanlığı görevine gelmeden önce de bu bölgenin gelişmesi gerektiğini söylemiştik. Seçimlerde aday olduğumuzda Ankara'ya gittiğimizde ilk talebimiz Derme Deresi'nde ıslah çalışmalarının yapılmasıydı. Bu projemizi biz daha önce olgunlaştırmıştık. Bu proje büyük bir proje. Bu proje üzerinde çok çalışmak lazım. Yapmış olduğumuz 15 aylık çalışma neticesinde Bakanlarımız, DSİ Müdürleri ve Bakan yardımcılarımız Depremden dolayı Malatya'ya geldiğinde bu bölgeyi gezdirdik. Kendilerine derenin ıslahı hakkında bilgiler verdik. Derme Deresi taşkın korumayı sağlayan derelerimizden bir tanesi konumunda. Dolayısıyla derenin kontrolü DSİ tarafından sağlanmakta. Islah çalışmasında DSİ'nin başlaması gerekiyordu. Çok şükür bugün baktığımızda yılların hikayesi haline gelen Derme Deresi ıslah çalışmasına başlamış olduk. Battalgazi Belediyesi olarak amacımız, derenin ıslah çalışmasını yaparken ayrıca etrafının peyzaj çalışmasını da yapmak. Şuan inceleme yaptığımızda kuru alanlarda binaların yükseldiğini gözlemliyoruz. Bu binalarımızı yeşille bütünleştirmek istiyoruz. Tamamlandığında Malatya'nın cazibe merkezi olabileceği, insanlarımızın gerek burada kalabileceği gerekse vakitlerini geçirmek adına tercih edebileceği bir mekan olacak. Bu bölgedeki insanlarımızın Kanalboyu, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, oturma alanlarını inşallah tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.