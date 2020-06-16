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Dernek lokaline kumar baskını

Malatya’da bir dernek lokaline yapılan kumar baskınında 4 kişiye 4 bin 900 lira ceza kesildi.

Malatya'da bir dernek lokaline yapılan kumar baskınında 4 kişiye 4 bin 900 lira ceza kesildi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezindeki bir yardımlaşma derneğinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, baskın yaptığı dernek lokalinde oyun kartları ve 750 lira para ele geçirdi. Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 4 bin 900 lira idari para cezası kesilirken dernek binasında kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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