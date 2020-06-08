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Dernek lokallerine kumar baskını

Malatya’da dernek lokalinde kumar oynatan 2 şahsa ceza kesilirken, internet üzerinden sigaramatik satışıyla ilgili de adli işlem yapıldı.

Malatya'da dernek lokalinde kumar oynatan 2 şahsa ceza kesilirken, internet üzerinden sigaramatik satışıyla ilgili de adli işlem yapıldı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 dernek lokalinde kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan toplam 8 şahsa 5326 Sayılı Kanunun 34. maddesine istinaden toplam 9 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan bin 500 TL geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci 2 şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.



İnternet üzerinden sigaramatik satışına adli işlem


İnternet üzerinden verilen ilanla sigaramatik, kumar ve oyun makinesi satışı yapıldığı tespit edildi. Yapılan takip sonucu 1 şüpheli şahıs, sigaramatik tabir edilen kumar aleti ile birlikte yakalanarak 1072 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gerekli adli işlem yapıldı.


Öte yandan, ekipler tarafından yapılan başka bir çalışmada, bir ikamette fuhuş yapıldığı tespit edildi. Biri kadın 2 şahsa gerekli idari işlem yapılarak toplamda 4 bin TL idari para cezası kesildi. Söz konu ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı.

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