Devlet Bahçeli, Hamit Fendoğlu'nu unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla düzenlenen Kızılcahamam Kampı öncesinde Ülkücü Şehitler anıtı ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Malatyalı Hamit Fendoğlu unutulmadı.

31 Mart Yerel seçimlerinin değerlendirileceği Ankara Kızılcahamam kampına MHP'li Milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri katıldı. Gerçekleştirilen kamp öncesinde Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler anıtı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları, Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Milletvekilleri ve Merkez yönetim kurulu üyeleri ve parti mensupları tarafından ziyaret edildi.

Okunan Kuranı Kerim ve duanın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitlerin isminin yazılı olan anıt taşlara tek tek karanfil bıraktı.

17 Nisan 1978 yılında gönderilen paketle bombalı suikast ile şehit edilen Malatya eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ile gelini Hanife Fendoğlu, torunları Bozkurt ve Kürşat Fendoğlu'nun isimlerinin yazıldığı kısıma gelen Bahçeli, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile birlikte karanfil bıraktı.