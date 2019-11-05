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“Devlet Memurları Görev ve Sorumlulukları” konulu eğitim verilecek

Malatya’da, “Devlet Memurları Görev ve Sorumlulukları” konulu eğitim verilecek.

Malatya'da, “Devlet Memurları Görev ve Sorumlulukları” konulu eğitim verilecek.


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılı Hizmet içi Eğitim programları kapsamında 6-7 Kasım tarihlerinde şube müdürlerine yönelik bir eğitim verilecek.


Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenecek ve iki gün sürecek olan eğitim, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan tarafından verilecek.


Ahmet Kaplan tarafından şube müdürlerine verilecek olan “Devlet Memurları Görev ve Sorumlulukları” konulu hizmet içi eğitim programı 6 Kasım Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak ve 7 Kasım Perşembe günü yapılacak ikinci oturumla sona erecek.

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