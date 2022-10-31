Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Malatya'da sürücünün kontrolünde çıkan kamyon devrilerek yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 07.50 sıralarında Malatya - Adana karayolu Cafana Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir istikametine seyir halinde olan Mustafa B. (21) kamyonet sürücünün kontrolünde çıkarak devrilip yan yattı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.