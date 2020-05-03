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Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Malatya’da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Dilek Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Eroğlu, kullandığı traktör birden arızalanınca telefonla kardeşi Kadir Eroğlu'nu arayarak, kendi traktörü ile gelip arızalanan traktörü çekerek tamirciye götürmelerini istedi. Olay yerine gelen Kadir Eroğlu, ağabeyi Ahmet Eroğlu'nun traktörüne halat takarak çekmeye başladı. İki traktör giderken viraja gelindiğinde Ahmet Eroğlu'nun bulunduğu traktör devrildi. Devrilen aracın altında kalarak yaralanan Ahmet Eroğlu, çağrılan 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Eroğlu'nun tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.


Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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