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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak yaralanan 66 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak yaralanan 66 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Akçadağ ilçesinde bağlı Hartut Mahallesi'nde 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde çalışma yapan 66 yaşındaki Mehmet Tan, kontrolünden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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