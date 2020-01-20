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Dezavantajlılara düzenlenecek Meslek Edindirme Kursu protokolü imzalandı

Malatya’da, dezavantajlı gruplara yönelik olarak düzenlenecek Meslek Edindirme Kursuna ait sözleşme imzalandı.

Malatya'da, dezavantajlı gruplara yönelik olarak düzenlenecek Meslek Edindirme Kursuna ait sözleşme imzalandı.


İŞ Kur Malatya İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “İl Müdürlüğümüz ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, dezavantajlı gruplara yönelik olarak düzenlenecek Meslek Edindirme Kursuna ait sözleşme ilgili kurumların yetkililerince imzalanmıştır” denildi.


Sözü edilen dezavantajlı gruplara yönelik olarak düzenlenecek Meslek Edindirme Kursu hakkında önümüzdeki günlerde geniş açıklama yapılacağı kaydedildi.

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