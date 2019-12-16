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"Dijital Ben" Projesi eğitimi verildi

Malatya Teknokent ve Habitat Derneği tarafından yürütülen "Dijital Ben" Projesi kapsamında eğitim verildi.

Malatya Teknokent ve Habitat Derneği tarafından yürütülen "Dijital Ben" Projesi kapsamında eğitim verildi.


Pusula Ön Kuluçka Merkezinde Dijital Ben Projesi kapsamında verilen eğitimde, girişimci ve KOBİ'lere kod yazmadan, online ortamda nasıl çalışma yapacakları anlatıldı. Özellikle kadın girişimcilerin online bir varlığa sahip olmasının amaçlandığı yetkililer tarafından açıklanırken, Online varlığın öneminden ve dijital ortamda var olma sürecine de değinilen bu eğitime katılım sağlayan Pusula Ön Kuluçka üyesi girişimci adaylara ve organizasyonu destekleyen kuruluşlara teşekkür edildi.


"Dijital Ben" Projesi eğitimi sonunda katılımcılara sertifika verildi.

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