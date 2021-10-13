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Dilek Mahallesi karakola kavuşuyor

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi’ne jandarma karakol kurulması amacıyla yer tespit incelemesi yapıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi'ne jandarma karakol kurulması amacıyla yer tespit incelemesi yapıldı.


Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi'nde karakol kurulması amacıyla çalışma başlatılırken, bu anlamda bölgede karakolun kurulacağı nokta amacıyla yer tespit çalışmaları başlatıldı. Karakol yer tespit çalışmalarına, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Jandarma Alay Komutanı Ercan Altın, Jandarma Yeşilyurt İlçe Komutanı Binbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Yeşilyurt belediye encümeni Mehmet Özen, Dilek Mahallesi Muhtarı Ali Aslan ve vatandaşlar katıldı.


Yer tespit çalışmalarından sonra Kaymakam Osman Uğurlu, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da yerinde dinledi.

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