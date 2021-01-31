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Diyaliz hastası, karlı yol açılarak hastaneye yetiştirildi

Malatya’da diyaliz hastası bir şahıs rahatsızlanınca hastaneye götürülmek istendi.

Malatya'da diyaliz hastası bir şahıs rahatsızlanınca hastaneye götürülmek istendi. Ancak kar nedeniyle yolun kapalı olmasından ambulans köye ulaşamadı. Karlı yol açılıp, şahıs hastaneye yetiştirildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi kırsal Aşağıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Porga Grup Yolu üzerinde bulunan Aşağıköy Mahallesinde ikamet eden 29 yaşındaki diyaliz hastası Hasan Akbulut rahatsızlandı. Şahıs hastaneye götürülmek istendi. Ancak kar nedeniyle yolun kapalı olmasından ambulans köye ulaşamadı. Konu, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri karlı yolu ulaşıma açtı.


Yolun kardan açılmasıyla hastaya ulaşıldı ve 112 Acil Sağlık ekibi şahsı hastaneye götürdü.

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