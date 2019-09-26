Diyarbakır Annelerine Malatya'dan destek sürüyor

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek veren Malatya Sivil Toplum Platformu üyeleri, verilen mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini söylediler.

Öğlen namazı sonrası Soykan Parkında toplanan Malatya Sivil Toplum Platformu üyeleri, ellerinde çeşitli pankart ve dövizlerle Diyarbakır'da çocuklarının zorla terör örgütüne kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Platform adına basın açıklaması yapan Gülten Benli, terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran tüm annelerin yanında olduklarını belirterek Diyarbakır'da başlatılan haklı mücadeleyi bütün kalpleri ile desteklediklerini söyledi.

Teröristler ve onların siyasi uzantılarının demokrasiyi kalkan olarak kullandığını ifade eden Benli, “Kendilerine güç vehmettiklerinde devlete ve millete meydan okumakta, devletin asil mücadelesi karşısında ezilmeye başlayınca da demokratik müzakere talebinde bulunup zaman kazanmaya çalışmaktadır. Yok olma tehlikesini hissettiklerinde arkalarına emperyalist güçleri ve devşirilen sözde aydınları alarak demokratik hak ve özgürlüklerden dem vurmaktadır. Çocuk yaştaki evlatlarımızı vatan, devlet ve millet düşmanı haline getirerek eline silah vermek demokratik hak ve özgürlükler kapsamında nasıl değerlendirilebilir? Annelerin hür iradelerini hiçe sayıp, onların canlarını esir almak özgürlük düşmanlığıdır” ifadelerine yer verdi.

Benli, dünyada evladından daha değerli bir varlığı tanımayan annelerin bu isyanının, binlerce masum insanın kanına girip, her fırsatta kadın haklarından ve insan haklarından dem vuran eli kanlı örgütü ile uzantılarının gerçek yüzünü ortaya çıkaran ibretlik bir vaka olduğunu dile getirdi.

Kaçırılan çocukların yerinin hainlerin götürdüğü dağlar olmadığını ifade eden Benli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yılların sessiz çığlığını, cesaretlerini toplayıp zulme başkaldırarak haykıran, hiçbir siyasi hesabı olmayan acılı anneleri tebrik ediyor ve zafere giden yolun buradan geçtiğine inanıyoruz. Evet, burada, sadece acıların fotoğrafı var. Siyasi mesaj yok, politik dil yok. Fıtratın sesi var. Yalanlanamayacak bu acı gerçeğin, yüreklerdeki feryadın önünde kimse duramayacaktır. Kırk yıldır çocuklarının dağa kaçırılmasındaki acıyı yüreklerine gömen annelerin, bugün neye mal olursa olsun meydan okumaları, siyasi hesap yapmadan, sosyal baskı olmadan terör örgütünün uzantısı partinin Diyarbakır İl Binası önündeki samimi eylemlerine tüm unsurlarımızla destek olacağız. Bu eylemin, karanlık emelleri uğruna ailelerinden koparılıp, devletimizin askeriyle-polisiyle karşı karşıya getirilen binlerce gence yenilerinin katılmasını engelleyeceği gibi, dağa kaçırılanların da serbest bırakılmasına vesile olacağını düşünüyoruz. Tarih bu onurlu eylemin arkasında başta analar olmak üzere aklıselim sahibi herkesi yazacaktır. Anaların feryadına kulak asmayan sözde sanatçı, sözde siyasetçileri de unutmayacaktır.

Diyarbakır'da yükselen annelerin feryadı terör örgütü ve sevicilerinin planlarını bozacaktır. Terörün boyutu ne olursa olsun, nereden destek alırsa alsın, anne yüreğinin gösterdiği güç karşısında duramayacaktır”

Malatya Sivil Toplum Platformu olarak emperyalistlerin kışkırtması ve kirli planları sonucu tutuşturulan fitne ateşinin söndürülmesi için herkesi ve her kesimi uyanık olmaya davet ettiklerini belirten Benli, “Terör Örgütü ve uzantılarına da kandan geçinmenin bedeli olarak akıbetlerinin hüsran olacağını hatırlatıyor ve akıllarını başlarına almalarını öneriyoruz. Son olarak, bu zulme seyirci kalmanın maddi-manevi sorumluluğunun yüksek olacağından hareketle cennet ülkemizdeki tüm anne-babaları bu şanlı direnişe destek vermeye çağırıyoruz.”