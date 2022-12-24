Doç. Dr. Fatma Nisan: “Bağımlılık çözüm değil, çözümsüzlüktür”

Dr. Fatma Nisan, bir söyleşi programında, “Bağımlılık Çözüm Değil, Çözümsüzlüktür” dedi.

İnönü Üniversitesi Radyosu Radyo Kampüs'te teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusu konuşuldu.

Ayşenur Deniz'in sunduğu “Eğitim Söyleşileri” programının konuğu İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Teknoloji Bağımlılığı Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Fatma Nisan oldu.

Teknoloji bağımlılığının ne olduğunu anlatan Nisan, bağımlılığın bir şeyin psikolojik, sosyolojik ya da fiziksel anlamda rahatsız etmesine rağmen onu bireyin bırakmaması olduğunu belirterek, “Teknoloji bağımlılığı, teknolojinin insanı kontrol etmesi halidir. Teknoloji bağımlılığı, insanların vaktinin çoğunu teknolojik araçlarla geçirdiği önemli bir rahatsızlıktır. Genellikle teknoloji bağımlılığının içeriğini kitle iletişim araçları oluşturmaktadır. Teknoloji bağımlılığı hem geleneksel medyayı hem de yeni medyayı içermektedir. 2022 yılı verilerine göre dünya genelinde 5 milyarın üzerinde internet kullanıcısı bulunmaktadır. Bu sayının önemli bir oranının teknoloji bağımlısı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak ‘bağımlılık' kelimesinin kulağa hoş gelmemesinden dolayı çoğunluğu bağımlı olduğunu kabul etmemektedir. Teknoloji bağımlılığı konusunda çok kötü bir durumdayız” ifadelerini kullandı.

Dijital çağdan kaynaklı olarak insanların artık alışkanlıkları ile beklentilerinin değiştiğini kaydeden Nisan, bireylerin sosyalleşmek yerine zamanlarının çoğunu teknolojik araçları kullanarak harcadığını belirtti.

Teknolojinin günümüzde hem avantaj hem de dezavantaj olduğuna dikkat çeken Nisan “Teknoloji avantajdır çünkü dünyanın neresinde olursak olalım ya da hangi zaman diliminde olursak olalım bulunduğumuz yerden çok kolay bir şekilde her türlü bilgiye ulaşabiliriz. Bu nokta dünyanın küresel bir köye dönüştüğünü söylemek mümkündür. Teknoloji aynı zamanda dezavantajdır. Çünkü aileleriyle vakit geçirmeleri gereken zamanlarda bile kullanıcılar teknolojiyle zaman geçirmektedir. Bu durum bireylerin çevrelerine duyarsızlaşmalarına neden olmakta ve sosyalleşmelerini engellemektedir” dedi.

Bağımlılıkla mücadelede ebeveynlere önemli görevler düştüğünü belirten Nisan, anne ve babaların çocuklarını susturma ya da yemek yemelerini sağlama adına onların eline teknolojik aletleri verdiklerini ve böylelikle onların bağımlı olmalarına olumsuz manada katkı sağladıklarının altını çizdi.

Evlerin teknoloji odaklı olmasının engellenmesinin teknoloji bağımlılığını azaltma noktasında önemli olduğunu kaydeden Nisan, bunun yanı sıra çocukların sosyalleşmesinin sağlanmasının, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesinin de teknoloji bağımlılığıyla mücadelede önemli olduğunun vurguladı.

Bağımlılıkla mücadelede Türkiye genelinde önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Nisan, İnönü Üniversitesinin de, bünyesinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü aracılığıyla bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.

Bağımlı olan bireylerin genellikle bağımlılıklarını haklı göstermek adına bir takım bahanelere sığındıklarını dile getiren Nisan, bağımlılık konusunda bahanelere sığınmanın doğru olmadığını kaydetti ve “Bağımlılık çözüm değil, çözümsüzlüktür” diyerek sözlerini sonlandırdı.