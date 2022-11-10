Doç. Dr. Ucuz: “ Bağımlılık bir hastalık, psiko sosyal bir bozukluktur”

Dr. İlknur Ucuz, bir söyleşi programında, bağımlılığın bir hastalık ve psiko sosyal bir bozukluk olduğunu dile getirdi. Ucuz, bağımlılık türleri arasına sadece madde bağımlılığının olmadığını aynı zamanda dijital ya da teknoloji bağımlılığının da olduğunu vurguladı.

İnönü Üniversitesi Kampüs FM eğitim söyleşileri programında konuşan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Ucuz, bağımlılığın ne olduğundan, bağımlılığa nelerin sebep olduğundan söz etti. Ucuz, bağımlılık türleri arasına sadece madde bağımlılığının olmadığını aynı zamanda dijital ya da teknoloji bağımlılığının da olduğunu dile getirdi.

“Bağımlılık bir hastalık, psiko sosyal bir bozukluktur”

Bağımlılığın bir hastalık ve psiko sosyal bir bozukluk olduğunu dile getiren Ucuz, “İnsana zevk veren her şeyin tekrar tekrar alınması sonucu kişiler artık bu maddeden ya da bu davranıştan vazgeçemez hale gelir ve böylelikle bu takıntılı davranış aslında bağımlılık olarak nitelendirilir. Yani bir madde veya davranış rutin yaşantımızı etkilemeye başladıysa, işlevselliğimizi, yapımızı bozuyor, günlük işlerimizi yapmanızı engelliyorsa burada bağımlılıktan bahsedilebilir. Bağımlı bireyler bağımlı olduğunu fark etmez. Bu yüzden bağımlılık bir hastalıktır. Bağımlılık psiko sosyal bir bozukluktur. Hatta biyolojik kökenleri de vardır. Bağımlılığı bir hastalık olarak tanımlamak çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Madde bağımlılığı evrelerinden bahseden Ucuz, bireyin son evreye geldiğinde tekrar başa dönebildiğini kaydetti. Tek başına bağımlılıkla mücadelenin zor olduğunu söyleyen İlknur Ucuz, bağımlılıkla mücadelede tedavi sürecinin bambaşka olduğunu, tedavinin bağımlı olunan olaya göre değişiklik gösterebildiğini söyledi.

Ucuz, bireyin bağımlılıkla mücadelede mutlaka profesyonel bir ekiple çalışmasının gerekli olduğunu ve doğru merkezden tedavi alması gerektiğini belirtti.

İnsanın öncelikle kendisini sevmesi gerektiğini söyleyen Ucuz “Hem kendimiz hem de çevremiz için bağımlılıkla mücadele etmeliyiz. Bağımlılıktan kurtulmanın yolu ne? İnsanı ruhsal anlamda güçlendirmek” dedi.