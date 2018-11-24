Doğa Cadde'de Öğretmenlere jest

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Malatya'da Doğa Cadde Alışveriş Merkezinde etkinlik düzenlendi.

Öğretmenlere özel indirimlerinde gerçekleştiği Doğa Cadde AVM'de, ayrıca gün boyunca canlı müzik etkinliği de yer aldı. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde, öğretmenler günü kutlandı.

Doğa Cadde AVM Yöneticisi Cemile Gezer, yaptığı açıklamada “Soluk almaksızın birbirimizi anladığımızı söyleriz. Bir başkasına bir şey söylemek, eğitmek sabırla eğitmek sebatla sonuç almayı geleceği yetiştirmeyi amaçlamak, verdiği eğitimin bir etkisi olacağına inanmak inançla, umutla mümkün müdür? Başta, Başöğretmen Atatürk olmak üzere tüm Öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anar, öğretmenler günlerini kutlar, sonsuz sevgi, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.