İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Doğa severler Levent Vadisi'nde buluştu

Malatya’da, 2.

Malatya'da, 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri çerçevesinde Levent Vadisi'nde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.


Akçadağ Belediyesi'nin organizasyonunda Levent Vadisi'nde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Bin 200 rakım yükseklikte gerçekleştirilen etkinliğe Akçadağ Belediye Başkan yardımcısı Eyüp Işık ile Extreme Dağcılık Kulübü üyeleri katıldı.


Levent Vadisi'nin doyumsuz manzarası eşliğinde yaklaşık 4 saat süren etkinlik Seyir Terasında katılımcılara Akçadağ'ın coğrafi işaretli kömbesinin ikramıyla son buldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.