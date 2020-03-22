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Doğadaki hayvanlara yiyecek takviyesi

Malatya’da doğaya belirli aralıklarla yiyecek bırakılarak sokak hayvanların aç kalmasının önüne geçiliyor.

Malatya'da doğaya belirli aralıklarla yiyecek bırakılarak sokak hayvanların aç kalmasının önüne geçiliyor.


Malatya Büyükşehir Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Atık Yönetim Şube Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için belirli bölgelere ekmek, yem bırakıyor.


Büyükşehir Belediyesi bağlı ekipleri tarafından Malatya'da birçok noktada bulunan bayat ekmek toplama kutularından alınan ekmekler, doğadaki hayvanların ulaşabileceği noktalara bırakılıyor.


Malatya genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinden alınan ekmekler, mezbahanelerden temin edilen etler ile hazır mamalar Beydağı İnderesi, Battalgazi Feribot İskelesi, Turgut Özal Tabiat Parkı, Çöp Atık Sahaları, Hayvan Barınağı gibi yerlere bırakılıyor.

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