Doğadan topladığı ağaç parçalarını sanata dönüştürüyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki İsmail Kılınç yedi yıldır doğada topladığı ağaç parçalarını evinde sanat eserine dönüştürüyor.

Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki İsmail Kılınç bir kamu kurumunda çalıştığı işinden arta kalan zamanlarında evinin bir odasında ahşaptan hayvan figürleri ve avizelerin de aralarında bulunduğu çeşitli dekoratif ürünler yapıyor. Yedi yıl önce ailecek çıktıkları bir alışveriş esnasında eşinin ahşaptan yapılmış bir ürünü görerek almasını istemesi üzerine ahşaptan hayvan figürleri ve avizelerin de aralarında bulunduğu çeşitli dekoratif ürünler yapmaya başlayan Kılınç, ilerleyen zamanlarda ürünlerini sergileyeceği bir dükkan açmak istediğini söyledi. Doğada topladığı malzemelerle ürünlerini yaptığını kaydeden Kılınç, "Yaklaşık yedi yıldan beri hobi olarak ahşap el oymacılığı yapıyorum. Çeşitli hayvan figürleri ile avizeler, sehpalar yapmaya çalışıyorum. Ürünlerimi çeşitli ormanlarda toplayarak torna vida, pense ve bağ makası ile yapıyorum" dedi. Her şeyin bir alışveriş esnasında başladığını aktaran Kılınç, "Çıktığımız bir alışveriş esnasında eşim gördüğü ahşaptan yapılmış bir peçeteliği almama istedi. Bende daha güzelini yapabileceğimi söyleyerek ahşaptan objeler yapmaya başladım. Her akşam işten geldikten sonra bir saat çalışarak ürünlerimi yapıyorum. Hem güzel vakit geçiriyorum hem de kahve gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalmış oluyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli olması halinde bir işyeri açmayı planladığını belirterek, özellikle hayvan figürleri yapmanın hoşuna gittiğini ifade eden Kılınç, "Yarım saat içerisinde yaptığım ürünler olduğu gibi üzerinde günlerce bazen on beş gün çalıştığım ürünlerde oluyor. Evimin bir odasını bu işlere ayırdım. Sağ olsun eşimde bana destek veriyor. Gürültü yapmadan komşularımı rahatsız etmeden çalışmaları mı sürdürüyorum” diye konuştu