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Doğanşehir 785 ünite kan ile kan bağışında 79 ili geride bıraktı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen kampanyada 785 ünite kan toplanarak ilçeler arası bağış rekoru kırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen kampanyada 785 ünite kan toplanarak ilçeler arası bağış rekoru kırıldı. Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kaymakam İbrahim Köroğlu'na plaket vererek teşekkür etti.


Malatya Doğanşehir'de 9 Şubat günü Doğanşehir Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen kan bağışı kampanyası gece 24.00'e kadar sürmüş ve toplam 785 ünite kan toplanmıştı. Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'nun da katıldığı kampanyada ilçede görevli polis, jandarma ve diğer kamu personeli kan bağışına yoğun ilgi göstermiş ve toplanan kan ülke genelindeki kampanyalar arasında ilçeler arasında en fazla kan bağışı olarak duyurulmuştu. Bu rekorun ardından Doğanşehir Kaymakamlığını ziyaret eden Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, genel sıralamada Ankara'dan sonra en fazla kan bağışının yapıldığı yer olan Doğanşehir'in 785 ünite kan ile 79 ili geride bıraktığını söyledi. Bu kampanyanın düzenlenmesinde büyük emekler sarf eden Kaymakam Köroğlu'na teşekkür eden Soylu, Doğanşehirlilere de gösterdikleri ilgiden dolayı minnettar olduğunu söyledi. Soylu, ziyarette rekor nedeniyle de Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu'na plaket verdi.

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