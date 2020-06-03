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Doğanşehir Ağaç Ev Kütüphanesi Yapı Projesi desteklenecek

Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından hazırlanan 300 bin TL maliyetli Doğanşehir Ağaç Ev Kütüphanesi Yapı Projesi için Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına yapılan destek başvurusu kabul edildi.


Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “300 bin TL maliyetle hazırladığımız Doğanşehir Ağaç Ev Kütüphanesi Yapı Projesi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından destek için uygun görüldü. Projenin tüm aşamalarında emek sarf eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli arkadaşlarımıza ve projemize destek veren Doğanşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz” denildi.


Ayrıca proje ile ilgili detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

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