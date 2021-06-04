Doğanşehir Aile Destek Merkezi Temmuz'da hizmette

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde inşaatı büyük oranda tamamlanan Aile Destek Merkezi önümüzdeki ay hizmete sunulacak.

Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, Doğanşehir Kaymakamlığı'nca yapılan Aile Destek Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Önümüzdeki ay hizmete sunulması planlanan Aile Destek Merkezi'nde kadınlara yönelik olarak epoksi masa, deri ve cam ürünleri eğitimi verilerek, bu alanlarda üretim yapılacak. Aile Destek Merkezi'nde spor, konferans ve sinema salonu da yer alacak. Sözü edilen merkeze kursa gelen kadınların çocukları için kreş de yer alacak.

İlçede eksikliği bulunan Aile Destek Merkezi'nin Temmuz ayında ilçe kadınlarının hizmetine açılmasının planlanıyor.