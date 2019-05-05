Doğanşehir Anadolu Lisesinde mezuniyet coşkusu

Doğanşehir Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreni Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu Salonunda gerçekleştirildi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği törene Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Doğanşehir Milli Eğitim Şube Müdürleri Veysel Kurşun ve Salman Topal, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende mezun olacak öğrenciler adına konuşmayı 12. Sınıf öğrencilerinden Nehir Karakaş yaptı. Nehir Karakaş, böyle bir okulda okudukları için mutlu olduklarını dile getirerek, dört yıl boyunca kendilerine emek veren tüm öğretmenlerine ve ailelerine teşekkürlerini ifade etti.

Daha sonra kürsüye çıkan Rehber Öğretmen Ferat Dalaman ise yaptığı konuşmada, “Her sürecin duygu yoğunluklu bir anı vardır. Okul sürecinin de duygu yoğunluğu en fazla olan anı mezun olacak öğrencilerle olan son zamanlardır. Dileğimiz öğrencilerimizin yaşamları boyunca başarı ve mutluluklarının devam etmesidir” dedi.

Okul Müdürü İbrahim Başaran da, “Okul olarak her zaman öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal anlamda en üst düzeyde gelişebilmeleri için çaba sarf ettik. Öğrencilerimizin hayatlarının en önemli anlarının geçtiği okulumuzun tüm öğretmen ve idarecileri olarak her zaman yanlarında olacağız. Öğrencilerimizin hayatları boyunca başarı ve mutluluk yaşamalarını en içten duygularla temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Veysel Kurşun ise yaptığı konuşmada, öğrencilerin mezuniyetle birlikte başlayacak olan üniversite hayatlarını da başarılarla dolu geçireceklerine inandıklarını ve yaşamlarında her zaman dürüstlük ve çalışkanlık beklediklerini ifade etti.

Törende son olarak konuşan Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz de, “Mezun olacak olan öğrencilerimizin bu güzel mezuniyet törenleri bizleri sevindirmiştir. Öğrencilerimizin girecekleri üniversite sınavında başarılı olacaklarına inanıyorum. Ancak buradan kıymetli velilerimize de şunu belirtmek isterim ki, ilk yıllarında istedikleri bölümlere yerleşemeyen çocuklarımızın okuma azimlerinin sonlandırılmaması gerekir. Bu anlamda bizler devlet olarak halk eğitim merkezleri bünyesinde açtığımız kurslarla her zaman sizlerin ve öğrencilerimizin destekleyicisi olmaya devam edeceğiz. Sizlere olan inancımız tamdır. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler kep atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.