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Doğanşehir' de paraşüt şenliği hazırlığı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, paraşüt şenliği hazırlığı yapılıyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, paraşüt şenliği hazırlığı yapılıyor.


İlçede ilkbaharda düzenlenecek olan 1. Paraşüt Şenliği için Sürgü Mahallesi Karşıyaka Mevkiinde İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve yetkililerin katılımıyla yer incelemesi yapıldı.


Doğanşehir'de bahar aylarında düzenlenecek olan 1. Paraşüt Şenliği için hazırlıkların devam ettiği ifade edilirken, şenliklerin ilçenin tanıtımına da katkısı olacağı vurgulandı.

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