Doğanşehir Devlet Hastanesi açılmayı bekliyor

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde hizmet verecek 100 yataklı yeni devlet hastanesinin yapımında sona gelindi. Hastane için geçici kabul çalışmaları başladı.

İlçede iki yıldır inşaat çalışmaları süren Devlet Hastanesi'nde son aşamaya gelindi. 100 Yataklı Devlet Hastanesini yakın zamanda hizmete açılacak. Örnek bir hastane olan Doğanşehir Devlet Hastanesi'nin, ilçelerde yapılan en büyük hastane olduğu vurgulandı.

Önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak olan Doğanşehir'in yeni Devlet Hastanesi'nde, 100 yatak, 34 poliklinik,10 yoğun bakım yatağı, 10 diyaliz ünitesi ve 5 ameliyathane bulunuyor.