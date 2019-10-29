Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu görevine başladı

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Kaymakamlığına atanan Halil İbrahim Köroğlu görevine başladı.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, ilçe Hükümet Konağı önünde daire amirleri tarafından karşıladı. Köroğlu'nun öz geçmişi şöyle:

"1993 Yılında Erzurum/Narman'da doğdu. İlköğrenimini Narman 18 Mart İlköğretim Okulu, orta öğrenimi ise Narman Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2011 yılında girdiği Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2016 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl 105. Dönem Kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Diyarbakır Valiliği'nde İl Stajı, Kars-Kağızman ve Ankara-Beypazarı ilçelerinde Kaymakam Refikliği'ni tamamlayan Köroğlu, Van ilinde ise Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. Kırıkkale ili Karakeçili ilçesinde 8 ay süreyle Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Vekalet görevinin ardından Ankara'da İçişleri Bakanlığınca yapılan dil kursunu tamamladıktan sonra yurt dışı stajı için gönderildiği Birleşik Krallık'ta 8 ay süreyle Liverpool Üniversitesi'nde İngilizce dil eğitimi aldı. İngiltere Kamu Yönetimi üzerine çeşitli kamu kurumlarında incelemelerde bulundu. Aynı dönemde Londra Başkonsolosluğu'nda ve Londra Büyükelçiliği'nde Dış Temsilcilik stajını tamamladı. Yurt dışı dönüşünde katıldığı Kaymakamlık Kursunu başarılı bir şekilde tamamlayarak çektiği kura ile Doğanşehir İlçemize atanmıştır. Kamu Yöneticiliği ve Etik İlkeler adlı tez çalışmasını yazdı. Evlidir.”