Doğanşehir kuru fasulyesi markalaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenen “Kuru Doğanşehir'de Yeşeriyor” projesi düzenlenen törenle imzalandı.

Fırat Kalkınma Ajansı toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve FKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Mehmet Şirin Budancamanak katıldı. İmza töreninde konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Doğanşehir Belediyesi ile birlikte ilçe için önemli bir ekonomik değeri olan Doğanşehir Fasulyesinin hem yetişme koşullarını geliştirmek hem de kırsal alanda yaşayan insanlara gelir getirici bir faaliyete dönüştürmek amacıyla projeyi geliştirdiklerini söyledi.

“700 kişiye kuru fasulye tohumu dağıtılacak”

Yoğunlu, projeye ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak, “Amacımız Doğanşehir Fasulyesinin ekimini daha fazla yaygınlaştırmak daha fazla kişinin ekmesini sağlamak için 700 kişiye proje çerçevesinde Doğanşehir ilçemize özgü dermason fasulye olan Doğanşehir ilçemizde yetişen kuru fasulye tohumlarını dağıtacağız. Tabi dağıtılan bu tohumlarla kuru fasulye üretimini yıllık yaklaşık 600 tonlara ulaştırmayı amaçlıyoruz. İnşallah projemizle kurulacak tesislerde doğrudan 15 kişiyi istihdam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Projenin etkisini daha da artırılması için Doğanşehir Belediyesinin de desteklediği Gülşehir Kadın Kooperatifinin projeye dahil olacağını aktaran Yoğunlu, “Gülşehir Kadın Kooperatifimizin işletmesine vermeyi planladığımız ve üreteceğimiz kuru fasulyenin gerek yemek olarak gerekse paketlenip satılabileceği ve Doğanşehir'imizde yetişen diğer doğal ürünlerin, yöresel ürünlerin satışının da yapılabileceği Adana yolu üzerinde bir satış merkezi ve restaurant açacağız. Projemizde özellikle kadın kooperatifimizin işin içinde olması yine yöresel ürünlerimizin markalaştırılması, ticari ve markalaşma kapasitesini geliştirmesi bu ürünün tüm ülkeye pazarlama koşullarının sağlaması açısından önemli ve güzel bir proje. Ben projeyi hazırlayan Doğanşehir Belediyemizi, başkanımız başta olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Destekleri için de Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum, projemiz hayırlı olsun” dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise projenin ilçe için öneminde değinerek, “Projemiz ilçemizin marka değeri olan kuru fasulyenin daha fazla yaygınlaştırılması marka değeri olan bu ürünün toplu ve daha geniş alanlara yayılırken aynı zamanda istihdama katkı sağlaması ve kadın girişimcilerimizin sayısının artırılmasını hedefleyen önemli bir proje. Projenin desteklenmesinde özellikle emeği geçen Fırat Kalkınma Ajansı genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Verdikleri desteklerden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile bakanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin imzaları atıldı.