İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğanşehir Kütüphanesi Haziran'da tamamlanacak

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde kendine özgü bir mimari ile yaptırılan kütüphane, önümüzdeki ay tamamlanacak.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde kendine özgü bir mimari ile yaptırılan kütüphane, önümüzdeki ay tamamlanacak.


İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Kaymakamlığı tarafından kendine özgü bir mimari ile yaptırılan, belediye ve hayırsever iş adamları tarafından da desteklenen Kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu.


Kaymakam Köroğlu, kendine özgü bir mimari ile yaptırılan kütüphanenin geriye kalan tüm işlemlerinin 3 haftaya tamamlanacağını belirtti.


Doğanşehir Kütüphanesi'nin yeni binasının tamamlanması ile ilçe kütüphanesi bu binada hizmet verecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.