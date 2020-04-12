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Doğanşehir sokakları bomboş

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi de sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokakları bomboş kaldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi de sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokakları bomboş kaldı.


İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı Malatya'da da sürüyor.


Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle sakinlik yaşanırken, vatandaşların ihtiyaçları da karşılanıyor.


Özellikle ekmek ihtiyacında fırınlar araçlarıyla mahalle mahalle gezerek, ihtiyacı olanlara ekmek veriyor.


Güvenlik güçleri de sokağa çıkılmaması için sık sık vatandaşları uyarırken, vatandaşların ise sokağa çıkma yasağına uydukları görülüyor.

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