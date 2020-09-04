Doğanşehir spor salonu tamamlandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde spor salonu tamamlanarak hizmete açılmayı bekliyor.

İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, ilçede yapımı tamamlanan spor salonunda incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılarak ilçeye kazandırılan spor salonunda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şen ile tesisi gezen Doğanşehir İlçe Kaymakamı Köroğlu, tesis hakkında bilgi aldı.

Önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine açılması beklenen ilçe spor salonu, ilçede önemli bir ihtiyacı karşılayacak.