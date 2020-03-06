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Doğanşehir'de 2 atölyenin açılışı yapıldı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, iki okulda, Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FETEM) atölyesi ile müzik atölyesi törenle açıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, iki okulda, Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FETEM) atölyesi ile müzik atölyesi törenle açıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonu kapsamında okullarda kurmayı planladığı beceri ve tasarım atölyeleri Doğanşehir'de açılmaya başlandı. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün, kendi ismini taşıyan oğlu hayırsever işadamı Vahap Küçük ‘ün katkılarıyla ilçede kurulması planlanan 6 atölyeden 2'si açıldı.


Atatürk Ortaokulu'na, Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FETEM), Anadolu Lisesi'ne ise müzik atölyesi kuruldu.


Atölyelerin açılışına, İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Vahap Küçük, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven, İlçe Jandarma Komutanı Tolga Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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